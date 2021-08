Call of Duty: Vanguard ücretsiz alfa hakkında bilmeniz gereken her şey

Call of Duty: Vanguard için ücretsiz bir alfa bu hafta sonu PlayStation'a geliyor. Ücretsiz alfa, serisine gelen yeni çok oyunculu mod Champion Hill'i içerecek.

27 Ağustos saat 10.00'dan 29 Ağustos saat 10.00'a kadar her PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahibi Call of Duty: Vanguard PlayStation alpha'ya katılabilecek. Black Ops Cold War'da olduğu gibi, PlayStation sahipleri yeni COD oyununu piyasaya çıkmadan önce elde edebilecek.

Call of Duty: Vanguard ücretsiz PlayStation alpha, yeni Champion Hill modunu içerecek!

Vanguard alpha, PlayStation sahiplerine oyundaki bazı yeni yeniliklere erişim sağlayacak. Bu da, yaklaşmakta olan beta ve lansmandan önce oyunun Çok Oyunculu özelliğini kullanabilecekleri anlamına geliyor. Örneğin, oyuncular Champion Hill'deki dört haritada reaktif ortamları keşfedebilecek, yıkılabilir bariyerleri, kapıları ve diğer engelleri aşarak yeni görüş hatları oluşturabilecek veya olası bir kampçıyı gafil avlayabilecek.

Alfa'da oyuncular, oyunun bazı silahlarını on adede kadar eklentiyle değiştirebilirler. Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone veya Call of Duty: Black Ops Cold War yüklü olanlar, indirmenin ardından ana menüden Call of Duty: Vanguard alpha'ya erişebilir.

Tüm alfa katılımcıları, piyasaya sürüldükten sonra oyunculara, Vanguard'da ve Vanguard'ın entegrasyonunun ardından Warzone'da yeni oyunu erken benimsedikleri için bir Arama Kartı ve bir Amblem verilecek.

Vanguard, 5 Kasım'da PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için Battle.net'te çıkacak.

Kaynak: Playerbros