Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'dan Karşılaştırması Videosu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'dan Karşılaştırması Videosu - Haber
Xbox 360, Teknoloji

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'dan Karşılaştırması Videosu

Oyuncular olarak karşılaştırma videolarının ilgimizi çektiği su götürmez bir gerçek. Hele de bir önceki nesilde çıkan bir oyun mevcut nesle taşındığında, aradaki gelişimi görmek her daim heyecan verici oluyor.

01.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:49
Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'dan Karşılaştırması Videosu

Oyuncular olarak karşılaştırma videolarının ilgimizi çektiği su götürmez bir gerçek. Hele de bir önceki nesilde çıkan bir oyun mevcut nesle taşındığında, aradaki gelişimi görmek her daim heyecan verici oluyor. Bir karşılaştırma videosu da Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered için hazırlandı.

Geçtiğimiz nesilde PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuş olan Call of Duty: Modern Warfare 2, yenilenmiş haliyle dün öncelikle PlayStation 4 için satışa sunuldu. Çok oyunculu modların çıkartılması ile Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered adı altında yayınlanan oyun, 30 Nisan 2020 tarihinde de PC ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşacak.

Mevcut nesle taşınan versiyonda geliştirilmiş kaplamalar ve detay kalitesinin yanı sıra revizyondan geçirilmiş animasyonlar, yüksek dinamik aralıklı ışıklandırma, yüksek kaliteli hale getirilmiş sesler ve çok daha fazlası sunuluyor. PlayStation 4 Pro ve Xbox One X üzerinde ise bunlara ek olarak, 4K ve HDR desteği de olacak.

Youtube kullanıcısı ElAnalistaDeBits, oyunun çıkışından sonra aradaki gelişimi göstermek amacıyla bir karşılaştırma videosu hazırlamış. Farkın muazzam olduğunu söylemek gerek. Zaten aşağıdaki ön-izleme resminden net bir şekilde anlaşılıyor.

Keyifli seyirler dilerim.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haber
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın Haber
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor Haber
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haber
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
İmamoğlu, Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz' sözlerine yanıt verdi Haber
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Somalili diplomat 'Türkiye mazlumların dostudur' dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı
Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
'Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın' diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Zekeriya Birkan Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Levent Dörter Seren Serengil
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Basketbolcu Rüştü Reçber
Daha Fazla Polis Milli Wuhan İngiltere
Şu an buradasınız: Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'dan Karşılaştırması Videosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 19:35:37. #1.14#
title