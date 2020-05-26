Call of Duty: Black Ops 4'ün İptal Edilen Senaryosundan Görüntüler Sızdırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Call of Duty: Black Ops 4'ün İptal Edilen Senaryosundan Görüntüler Sızdırıldı

Call of Duty: Black Ops 4, Call of Duty serisinde ana senaryosu olmayan ilk ve şimdilik tek oyun olma özelliğini taşıyor. Ana senaryo yerine modu yerine Specialists adı verilen çok oyunculu mod karakterlerinin fon hikayelerine odaklanılan Solo Missions modu bulunuyordu.

Call of Duty: Black Ops 4'ün İptal Edilen Senaryosundan Görüntüler Sızdırıldı
26.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:50

Call of Duty: Black Ops 4, Call of Duty serisinde ana senaryosu olmayan ilk ve şimdilik tek oyun olma özelliğini taşıyor. Ana senaryo yerine modu yerine Specialists adı verilen çok oyunculu mod karakterlerinin fon hikayelerine odaklanılan Solo Missions modu bulunuyordu.

Alınan bu karar değişikliği ile ilgili olarak konuşulduğunda ise Treyarch hiçbir zaman bir ana senaryo modu planlarının olmadığını, önceliklerinin her daim Multiplayer, Zombies ve Battle Royale türünün seriye uyarlanmış versiyonu olan Blackout olduğunu dile getirmişlerdi. Her ne kadar ana senaryo modunun sonradan oyuna eklenmesi umut edilmiş olsa da, bütünüyle boşa çıkmıştı. Bugün yaşanan bir sızıntı ise bizleri daha da çok üzdü. ForeverDexus isimli Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşıma bakılırsa, Call of Duty: Black Ops 4 için bir ana senaryo planı yapılıyormuş ama sonradan bir şekilde iptal edilmiş.

Call of Duty: Black Ops 4'ün İptal Edilen Senaryo Modundan Görüntüler

[LEAK] Black Ops 4 Campaign Gameplay from r/Blackops4

Görünüşe göre Treyarch ana senaryo ile çok oyunculu modlarının bir şekilde birbirleriyle kesişmelerini istemiş. Videoda da gördüğümüz üzere mekan, çok oyunculu moddaki Seaside haritasıyla tasarım olarak hemen hemen aynı ki buna sağlık çubuğu, Specialist yetenekleri ve ekipmanı ve silah bilgisi de dahil.

Sızdırılan oynanış videosunun kaydının geliştirme sürecinin erken bir safhasında alınmış olduğu açıkça belli. Çünkü, görselliğin belirli noktalarda net olmadığı ve karakter modellemelerinin de tamamlanmamış olduğu görülebiliyor ama yine de genel olarak nasıl bir ilerleyişin sunulacağı konusunda fikir sahibi olabiliyoruz. Başlangıçta, yaşanan bir saldırı sonrasında panik halinde koşturan sivil halkın arasından geçerek Aquilus şirketinin üst yöneticisini bulmaya çalışacağımız bir görev alıyoruz. Devamında ise bir restoranı ve bir avluyu güvenceye almak ve düşmanları etkisiz hale getirip VIP'yi güvenceye almak gibi ara hedeflerimiz de olacakmış. Diğer bir deyişle, aşina olduğumuz bir Call of Duty ana senaryo moduyla karşılaşacakmışız.

Son olarak ForeverDexus, videodaki görevle ilgili daha başka oynanış kısımlarına ve BO4 motorundaki arttırılmış etkileri gösteren bir metraja sahip olduğunu ama henüz paylaşmayacağını belirtmiş. Yani ilerleyen zamanlarda, iptal edilen ana senaryo moduyla ilgili daha fazla şey görebileceğiz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü Haber
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Sezen Aksu Gülçin Ergül Kenan Doğulu Bergüzar Korel
Spor Şenol Güneş İlhan Cavcav Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Bursa Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Call of Duty: Black Ops 4'ün İptal Edilen Senaryosundan Görüntüler Sızdırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 16:50:27. #1.14#
title