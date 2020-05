Call of Duty: Black Ops 4'ün İptal Edilen Senaryosundan Görüntüler Sızdırıldı Call of Duty: Black Ops 4, Call of Duty serisinde ana senaryosu olmayan ilk ve şimdilik tek oyun olma özelliğini taşıyor. Ana senaryo yerine modu yerine Specialists adı verilen çok oyunculu mod karakterlerinin fon hikayelerine odaklanılan Solo Missions modu bulunuyordu.

Call of Duty: Black Ops 4, Call of Duty serisinde ana senaryosu olmayan ilk ve şimdilik tek oyun olma özelliğini taşıyor. Ana senaryo yerine modu yerine Specialists adı verilen çok oyunculu mod karakterlerinin fon hikayelerine odaklanılan Solo Missions modu bulunuyordu. Alınan bu karar değişikliği ile ilgili olarak konuşulduğunda ise Treyarch hiçbir zaman bir ana senaryo modu planlarının olmadığını, önceliklerinin her daim Multiplayer, Zombies ve Battle Royale türünün seriye uyarlanmış versiyonu olan Blackout olduğunu dile getirmişlerdi. Her ne kadar ana senaryo modunun sonradan oyuna eklenmesi umut edilmiş olsa da, bütünüyle boşa çıkmıştı. Bugün yaşanan bir sızıntı ise bizleri daha da çok üzdü. ForeverDexus isimli Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşıma bakılırsa, Call of Duty: Black Ops 4 için bir ana senaryo planı yapılıyormuş ama sonradan bir şekilde iptal edilmiş. Call of Duty: Black Ops 4'ün İptal Edilen Senaryo Modundan Görüntüler [LEAK] Black Ops 4 Campaign Gameplay from r/Blackops4 Görünüşe göre Treyarch ana senaryo ile çok oyunculu modlarının bir şekilde birbirleriyle kesişmelerini istemiş. Videoda da gördüğümüz üzere mekan, çok oyunculu moddaki Seaside haritasıyla tasarım olarak hemen hemen aynı ki buna sağlık çubuğu, Specialist yetenekleri ve ekipmanı ve silah bilgisi de dahil. Sızdırılan oynanış videosunun kaydının geliştirme sürecinin erken bir safhasında alınmış olduğu açıkça belli. Çünkü, görselliğin belirli noktalarda net olmadığı ve karakter modellemelerinin de tamamlanmamış olduğu görülebiliyor ama yine de genel olarak nasıl bir ilerleyişin sunulacağı konusunda fikir sahibi olabiliyoruz. Başlangıçta, yaşanan bir saldırı sonrasında panik halinde koşturan sivil halkın arasından geçerek Aquilus şirketinin üst yöneticisini bulmaya çalışacağımız bir görev alıyoruz. Devamında ise bir restoranı ve bir avluyu güvenceye almak ve düşmanları etkisiz hale getirip VIP'yi güvenceye almak gibi ara hedeflerimiz de olacakmış. Diğer bir deyişle, aşina olduğumuz bir Call of Duty ana senaryo moduyla karşılaşacakmışız. Son olarak ForeverDexus, videodaki görevle ilgili daha başka oynanış kısımlarına ve BO4 motorundaki arttırılmış etkileri gösteren bir metraja sahip olduğunu ama henüz paylaşmayacağını belirtmiş. Yani ilerleyen zamanlarda, iptal edilen ana senaryo moduyla ilgili daha fazla şey görebileceğiz. Kaynak: Tamindir