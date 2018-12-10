Çalkaya Kanunu, Resmi Gazete'de Yayımlandı

Antalya'nın Aksu ilçesi Çalkaya bölgesi imar planına ilişkin kanun teklifini de içeren, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kanunun yürürlüğe girmesiyle Çalkaya bölgesinin imarının

önündeki engel de kalktı.

Kanuna göre, Çalkaya bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında hazırlanan her ölçekteki imar ve parselasyon planları, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp, onaylanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, daha önce Atatürk ve Kömürcüler mahallelerinde kronikleşmiş, "artık çözülemez" denilen mülkiyet sorunları ile ilgili de kanun çıkarıldığını belirtti.

Mülkiyet sorununun önünde duran tapulardaki

şerhlerin de kalkmasıyla planlamanın önünün açıldığını vurgulayan Türel, vatandaşlarla yepyeni bir Çalkaya inşa edeceklerini bildirdi.