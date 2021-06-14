Çalıştıkları şirkette hırsızlık yaptılar
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Çalıştıkları şirkette hırsızlık yaptılar

Çalıştıkları şirkette hırsızlık yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da bir GSM operatörüne ait baz istasyonunda hırsızlık yaptığı belirtilen şahıslar jandarma dedektifleri tarafından yakalandı.

Batman'da bir GSM operatörüne ait baz istasyonunda hırsızlık yaptığı belirtilen şahıslar jandarma dedektifleri tarafından yakalandı. Zanlıların aynı GSM şirketinde çalıştığı öğrenildi.

Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde GSM baz istasyonunda 24 adet 150 amperlik akünün çalındığı ihbarı alınması üzerine, jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çalınan akülerle ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, GSM şirketinden çalınan akülerin seri numarası istendiğinde, ekip aracının arkasında bulunan akülerin seri numaralarının aynı olduğu tespit edilmesi üzerine şirket çalışanı konumundaki 2 şüpheli şahıs yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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