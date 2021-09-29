AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Çalıştıkları iş yerinden kablo çalan hırsızlar yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde termik santralden kablo ve akaryakıt çalan 8 kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde termik santralden kablo ve akaryakıt çalan 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Afşin İlçesi Altaş Mahallesinde park halindeki aracı şüphe üzerine kontrol etti. Aracın bagaj kısmında parçalara ayrılmış halde yaklaşık 35 metre kablo bulan Jandarma ekipleri kabloların hırsızlık malı olabileceği şüphesiyle araçta bulunan M.A. ve F.E.K. sorguya alındı. Yapılan sorgulama sonunda şüpheli H.A. kabloları çalıştığı işyeri Afşin Çelikler A Termik Santraline ait araçla işyerinden dışarı çıkardığını itiraf etti. Şüphelilerin cep telefonlarını inceleyen Jandarma ekipleri H.A,'nın çalışmakta olduğu Çelikler A Termik Santralinden şirkete ait araçla farklı zamanlarda akaryakıt ve enerji nakil kablosu çalarak işyerinden dışarı çıkardığı ve dışarıdaki işbirlikçileri olan M.A., F.E.K., O.G.ve A.O.D. isimli şahıslara teslim ettiğini, bu şahıslar aracılığı ile örgütlü olarak piyasaya sattıkları tespit edildi.

Yapılan detaylı soruşturma sonucunda ise şüphelilerin Afşin'de 9 ayrı tarihte gerçekleşen akaryakıt hırsızlığı olaylarının failleri olduktan tespit edilmiş edildi. Afşin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden H.A. ve M.A. tutuklanarak Elbistan Cezaevine gönderilirken 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.