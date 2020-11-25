Çalıştığı inşaattan düşen Berkay, hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Berkay Yıldız (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Berkay Yıldız (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Berkay Yıldız, kalıp çaktığı sırada 3 metre yükseklikten düştü. Arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Berkay Yıldız, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Berkay Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK