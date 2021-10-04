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Çalıştığı bayide binlerce liralık kupon oynayıp kaçtığı iddiası

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Çalıştığı bayide binlerce liralık kupon oynayıp kaçtığı iddiası

Eskişehir'de, il dışında bir düğüne katılmak için iş yerini emanet ettiği çalışanının şans oyunu oynayıp kasadaki paraları alarak kendisini 35 bin lira zarara uğrattığını öne süren bayi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, il dışında bir düğüne katılmak için iş yerini emanet ettiği çalışanının şans oyunu oynayıp kasadaki paraları alarak kendisini 35 bin lira zarara uğrattığını öne süren bayi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Odunpazarı ilçesinde şans oyunları bayiliği yapan Osman Acar, yeğeninin Aksaray'daki düğününe katılmak üzere iş yerini çalışanı C.Y'ye teslim ederek kentten ayrıldı.

Acar, 3 gün sonra Eskişehir'e döndüğünde, kasadaki paraların eksik olduğunu fark ederek güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

C.Y'nin gece iş yerine gelerek şans oyunu oynadığını belirleyen Acar, elindeki görüntülerle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Acar, "güveni kötüye kullanma" ve "hırsızlık" iddiasıyla C.Y'den şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"5 dakikada 35 bin liram gitti"

Osman Acar, AA muhabirine, C.Y'yi olaydan 13 gün önce işe aldığını söyledi.

Kamera görüntülerine göre, C.Y'nin o gece iş yerine iki kez geldiğini belirten Acar, şu bilgileri paylaştı:

"Saat 01.10 gibi geliyor. Güvenlik kameraları gelişini gösteriyor. Sanki iş yerine ona emanet bırakılmamış, iş yeri onunmuş gibi gelip işletmeyi açıyor ve oyun makinesinin başına geçiyor. Daha sonra yaklaşık 10 bin liralık oyun oynuyor. Üzerine de kasadan para alıp gidiyor. Daha sonra aynı gece saat 04.00 gibi yeniden geliyor, yeniden oyun oynuyor. Beni aradı, güvenlik güçlerine ve adli makamlara durumu bildirmemem için tehdit etti, hakaretler etti. Telefonla arayıp küfürler etti. Sanki ben onun iş yerini soymuşum gibi davranışlarda bulunuyor. Sadece 5 dakikalık bir olay. 5 dakikada 35 bin liram gitti."

Acar, avukatı aracılığıyla olaya ilişkin tüm kamera görüntülerini Başsavcılığa teslim ettiğini anlattı.

Verdikleri dilekçeye istinaden adli takip başlatıldığını ifade eden Acar, "Bana yardımcı olması için eleman ararken internet üzerinden ilan vermiştik. Bu ilanda birkaç kişi başvuruda bulundu. C.Y, daha önce çalıştığı bir işletmede veznedar olduğunu bize bildirdi, biz de işe aldık." dedi.

Acar, C.Y'nin kenti terk ettiğini öğrendiklerini sözlerine ekledi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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