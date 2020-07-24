Çalışmalar değerlendirildi, yapılacaklar konuşldu
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Çalışmalar değerlendirildi, yapılacaklar konuşldu

DÜZCE (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan engelli ve yaşlı kuruluş müdürlerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çalışmalar değerlendirildi, yapılacaklar konuşldu
24.07.2020 04:11 | Son Güncelleme: 24.07.2020 04:17

DÜZCE (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan engelli ve yaşlı kuruluş müdürlerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Düzce'de engelli ve yaşlı bakım merkezlerinde yapılan çalışmalar her ay düzenlenen değerlendirme toplantısında görüşülüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım'ın başkanlığında müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Müdür yardımcısı Cemal Keskin ile birlikte engelli ve yaşlı kuruluş müdürleri değerlendirme toplantısı yaptı. Yapılan değerlendirmelerde kuruluşlarda yapılan faaliyetler ve yapılması planlanan projeler konuşuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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