"Çalışıyorum Ama Ben de Gencim" Projesine ödül

Gaziantep Gazikent Gençlik Merkezi tarafından uygulaması devam eden "Çalışıyorum Ama Ben de Gencim" projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Haziran ayının "Gönüllülük Hareketi" ödülüne layık görüldü.

Gaziantep Gazikent Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan etmesi dolayısıyla Gazikent Gençlik Merkezi'nin "Çalışıyorum Ama Ben de Gencim" projesi ayın 'Gönüllülük Hareketi' ödülünü aldı.

Gerek ailevi gerekse ekonomik nedenlerle eğitim hayatına ara vererek ya da sonlandırarak çalışma hayatına katılmış gençler, "Çalışıyorum Ama Ben de Gencim" projesiyle gençlik merkezleri faaliyetlerinden yararlanıyorlar.

Bu projeyle gençler, yaşlarının gerektirdiği birçok etkinliğe katılarak, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık yapıcı maddeler, ortak değerler olan din, dil ve tarih, temel hak ve özgürlükleri konularında da bilinçlendiriliyor.

Projenin ödülünü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen ve Gazikent Gençlik Merkezi Müdürü Ali Gül ile birlikte projede yer alan gönüllü gençlere takdim etti.

Kaynak: AA