ÇALIŞIR HALDE BIRAKTIĞI OTOMOBİLİ ÇALINDI
SAMSUN'da sahibinin çalışır durumda bıraktığı otomobil, 1 şüpheli tarafından çalındıktan sonra 700 metre uzakta terk edilmiş olarak bulundu.
SAMSUN'da sahibinin çalışır durumda bıraktığı otomobil, 1 şüpheli tarafından çalındıktan sonra 700 metre uzakta terk edilmiş olarak bulundu. Araç sahibine teslim edilirken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.
Olay, saat 12.00 sıralarında Atakum İlçesi Kurupelit Mahallesi'nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenim gören M.E.Ş. otomobilini çalışır halde yol kenarına park edip, markete girdi. Alışveriş sonrası marketten çıkan öğrenci, aracını bıraktığı yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan araştırmada, otomobil, markete 700 metre uzaklıkta çalışır halde terk edilmiş olarak bulundu. Araç sahibine teslim edilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
'LASTİK SESİNİ DUYUP, KOŞARAK DIŞARI ÇIKTIM
Yaşananları anlatan M.E.Ş., "Marketteyken aracın lastik sesini duydum. Koşarak market içerisinden çıktığımda aracımın gittiğini fark ettim. Hemen polisi aradım. Aracımı yine aynı mahallede biraz uzak bir cadde üzerine bırakıp kaçmış" dedi.