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Çalışır halde bırakılan otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çalışır halde bırakılan otomobil alev alev yandı

Bolu'da çalışır halde bırakılan otomobil alev alev yandı.

BOLU (İHA) - Bolu'da çalışır halde bırakılan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta ise maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi Yağmur sokakta yaşayan İsmail Uzun isimli vatandaş, sabah saatlerinde çocuklarını okula götürmek için evinin önündeki 14 BP 116 plakalı aracını çalışır halde bıraktı. Uzun, aracından inerek çocuklarını beklediği sırada otomobilin ön kısmından alevlerin yükseldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil ekiplerin müdahalesi neticesinde söndürüldü. Aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

(Faruk Çidem/ İHA)

Çalışır halde bırakılan otomobil alev alev yandı

Çalışır halde bırakılan otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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