Plan yapmadan önce bu haberi okuyun! İşte 2022 yılındaki resmi tatiller
2022'nin ilk gününde vatandaşların en merak ettiği konuların başında, resmi ve dini bayramların hangi günlere denk geldiği bulunuyor. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için işte bu yılın tatil günleri...
Yeni bir yılın başlaması, yepyeni planlar ve tatiller demek. Şimdiden izinlerini ayarlamak isteyen milyonlarca insan, 2022'nin resmi ve dini bayramlarının hangi günlere denk geleceğini öğrenmek istiyor.
2022'nin ilk gününde olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da cumartesiye denk gelecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ise pazar günü kutlanacak.
Diğer resmi bayramlardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çarşamba, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü cuma, 30 Ağustos Zafer Bayramı ise salı gününe denk geliyor.
2 Nisan cumartesi günü Ramazan başlayacak. 1 Mayıs pazar arefe, 2 Mayıs pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak. 4 Mayıs çarşamba günü sona erecek bayramın hafta sonuna bağlanıp bağlanmayacağı hükümetin o hafta alacağı karara bağlı.
Kurban Bayramı ise 9 Temmuz cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz salı günü bitecek. 15 Temmuz cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle yine aynı şekilde bayramların birleştirilmesi gündeme gelebilir.
Okullar, 24 Ocak'ta iki haftalık bir ara tatile girecek. 11 Nisan'da da bir haftalık ara tatil yapılacak. Yıl sonu zili ise 17 Haziran'da çalacak.
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