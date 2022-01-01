Plan yapmadan önce bu haberi okuyun! İşte 2022 yılındaki resmi tatiller

Yeni bir yılın başlaması, yepyeni planlar ve tatiller demek. Şimdiden izinlerini ayarlamak isteyen milyonlarca insan, 2022'nin resmi ve dini bayramlarının hangi günlere denk geleceğini öğrenmek istiyor.

ÜÇ RESMİ BAYRAM, HAFTA SONUNA DENK GELİYOR

2022'nin ilk gününde olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da cumartesiye denk gelecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ise pazar günü kutlanacak.

DİĞER RESMİ TATİLLER

Diğer resmi bayramlardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çarşamba, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü cuma, 30 Ağustos Zafer Bayramı ise salı gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI, HAFTA SONU İLE BAĞLANABİLİR

2 Nisan cumartesi günü Ramazan başlayacak. 1 Mayıs pazar arefe, 2 Mayıs pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak. 4 Mayıs çarşamba günü sona erecek bayramın hafta sonuna bağlanıp bağlanmayacağı hükümetin o hafta alacağı karara bağlı.

KURBAN BAYRAMI 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞTİRİLEBİLİR

Kurban Bayramı ise 9 Temmuz cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz salı günü bitecek. 15 Temmuz cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle yine aynı şekilde bayramların birleştirilmesi gündeme gelebilir.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Okullar, 24 Ocak'ta iki haftalık bir ara tatile girecek. 11 Nisan'da da bir haftalık ara tatil yapılacak. Yıl sonu zili ise 17 Haziran'da çalacak.

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