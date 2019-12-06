Çalışanına ayağa kalkma cezası veren Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi kimdir?
Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, belediyede çalışan şoföre kendisini görünce ayağa kalkmadığı için her gördüğü karşısında ayağa kalkması yönünde ceza verdi. Peki, Veysel İpekçi kimdir, nereli, kaç yaşında? Veysel İpekçi hangi partili?
Veysel İpekçi, Güngören Belediyesi'nde bir çalışana kendisini gördüğünde ayağa kalkmadığı için ceza verdi. Her gördüğü kişi karşısında yağa kalma cezası verilen çalışanın görüntüleri sosyal medyada yayılınca Veysel İpekçi istifa etti. Veysel İpekçi hayatı, biyografisi…
VEYSEL İPEKÇİ KİMDİR?
Güngören Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi, 1982 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü bitirdikten sonra AÜ Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı.
Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Mensup Kültür ve Eğitim Derneği Başkanlığı yapan Veysel İpekçi, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2019 yerel seçimleriyle birlikte Güngören Belediyesi'nde ilçe belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Veysel ipekçi, evli ve iki çocuk babasıdır.
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trabzon ah trabzon senin evlatların böyle sonradan görme ne oldum delisi insanlar olmamalı . . Mert dürüst yiğit ADAM dediğimiz milletine bu ne oldum delisi imamhatipli arkadaşımız gölge düşürmesin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Aldığın para haram olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ya abicim defol git Kendin rezilsin Partiyi rezil etme . . . bi git görgüsüz ne oldum delisi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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AK PARTİYE BİTİRECEK ZİHNİYETLERDEN BİR ÖRNEK.Cevap Yaz Yayından Kaldır