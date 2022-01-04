Çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, 6'sı yaşı küçük 44 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, 6'sı yaşı küçük 44 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin banka ve kredi kartı bilgilerinin kopyalanması sonucu dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak bağış toplayan çok takipçili fenomenlerle belli bir yüzde karşılığında anlaşan şüphelilerin, çalıntı kart bilgilerini kullanarak "bağış" adı altında para transferi yaptıkları belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, 6'sı yaşı küçük 44 zanlıyı gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı kart ve bilgisayar ele geçirildi.

Çalıntı kredi kartlarıyla bağış adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

Çalıntı kredi kartlarıyla bağış adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

Çalıntı kredi kartlarıyla bağış adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon

Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon

 Meteoroloji'den 15 ilimize uyarı! Artan sıcaklıklar yeni afetin habercisi

Meteoroloji'den 15 ilimize uyarı! Artan sıcaklıklar yeni afetin habercisi

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title