Çalıntı bisikletle hırsızlık yapan 3 kişi polisten kaçamadı

İZMİR'in Konak ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Akıllı Bisiklet Kiralama Sisteminden bisiklet çalan 3 şüpheli, daha sonra bir mağazadan 25 adet telefon ile bir miktar parayı çaldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Akıllı Bisiklet Kiralama Sisteminden bisiklet çalan 3 şüpheli, daha sonra bir mağazadan 25 adet telefon ile bir miktar parayı çaldı. İşyerinin alarmının çalması üzerine kaçan ve bisikletleri terk eden 3 hırsızlık şüphelisi polisin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir telefon satışı yapan işyerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 şüpheli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'nden 3 bisiklet çaldı. Çaldıkları bisiklet ile telefon satışı yapan mağazanın önüne gelen 3 şüpheli, ellerindeki taşlarla işyerinin camlarını kırdı. İşyerindeki alarm sistemi devreye girmesine rağmen şüpheliler, saniyeler içerisinde 25 cep telefonu ve kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı. Alarmın çalması nedeniyle panik yaşayan şüpheliler bisikletlerle kaçarken, çaldıkları cep telefonları ile paraları yere düşürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmada yere düşen telefonları ve paraları takip etti. Ardından park içerisinde terk edilmiş halde bisikletleri bulan polis, çevresinde yaptığı araştırmada çalılık alanda gizlenmeye çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlığın yapıldığı mağazanın bulunduğu apartmanda oturan M.G., duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, "Cam sesini duyduk, biz sarhoş var diye çıkmadık. Sonra alarm çalınca uyandık, çıktık. Onlarda zaten o ara kaçmışlar. Polise haber veren biz olduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK