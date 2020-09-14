Evde çalınır diye yanına aldığı 32 bin liralık altınını çaldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evde çalınır diye yanına aldığı 32 bin liralık altınını çaldırdı

"Sakınan göze çöp batar" atasözü gerçek oldu. Evindeki 32 bin liralık altını çalınır düşüncesiyle yanına alan kadının korktuğu başına geldi.

14.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:41

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaklaşık 32 bin TL değerindeki ziynet eşyasını evde çalınır diye düşünerek yanına alan kadın, hırsızların hedefi oldu.

Muratlı'nın Hanoğlu Mahallesi'nde çalınır düşüncesiyle yanından ayırmadığı altınlarını çantasına koyarak evinden çıkan D.K. adlı kadının korktuğu başına geldi.

EVE DÖNDÜĞÜNDE ÇANTASI BOŞTU

Eve döndüğünde çantasına bakan kadın, 3 adet 22 ayar bilezik ile 1 adet tek taş pırlanta yüzüğü bulamadı. Muratlı Jandarma Karakolu'na giderek durumu anlatan D.K.'nın ziynet eşyalarının çalındığından şüpheleniliyor.

DEĞERİNİN 32 BİN LİRA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırma neticesinde ziynet eşyalarının piyasa değerinin ise yaklaşık 32 bin TL olduğu tespit edildi. Mağdur D.K.'nın ifadesi alınırken, altınların bulunması için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Evde çalınır diye yanına aldığı 32 bin liralık altınını çaldırdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Metin Oktay Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Sabah Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Evde çalınır diye yanına aldığı 32 bin liralık altınını çaldırdı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 15:41:11. #1.14#
title