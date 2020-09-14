Evde çalınır diye yanına aldığı 32 bin liralık altınını çaldırdı "Sakınan göze çöp batar" atasözü gerçek oldu. Evindeki 32 bin liralık altını çalınır düşüncesiyle yanına alan kadının korktuğu başına geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaklaşık 32 bin TL değerindeki ziynet eşyasını evde çalınır diye düşünerek yanına alan kadın, hırsızların hedefi oldu. Muratlı'nın Hanoğlu Mahallesi'nde çalınır düşüncesiyle yanından ayırmadığı altınlarını çantasına koyarak evinden çıkan D.K. adlı kadının korktuğu başına geldi. EVE DÖNDÜĞÜNDE ÇANTASI BOŞTU Eve döndüğünde çantasına bakan kadın, 3 adet 22 ayar bilezik ile 1 adet tek taş pırlanta yüzüğü bulamadı. Muratlı Jandarma Karakolu'na giderek durumu anlatan D.K.'nın ziynet eşyalarının çalındığından şüpheleniliyor. DEĞERİNİN 32 BİN LİRA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ Yapılan araştırma neticesinde ziynet eşyalarının piyasa değerinin ise yaklaşık 32 bin TL olduğu tespit edildi. Mağdur D.K.'nın ifadesi alınırken, altınların bulunması için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: İHA