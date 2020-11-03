'Çalındı' ihbarı yaptığı hayvanları satan çobana gözaltı

ANKARA'da çobanlığını üstlendiği küçükbaş hayvan sürüsünün bir kısmını satan, bir kısmını da gece vakit geçirip, eğlendiği mekanların sahiplerine verdikten sonra hayvanların çalındığı ihbarını yapan N.D. ve arkadaşı jandarma tarafından gözaltına alındı.

ANKARA'da çobanlığını üstlendiği küçükbaş hayvan sürüsünün bir kısmını satan, bir kısmını da gece vakit geçirip, eğlendiği mekanların sahiplerine verdikten sonra hayvanların çalındığı ihbarını yapan N.D. ve arkadaşı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Karailyas Mahallesinde oturan N.D., geçen 30 Ekim'de jandarmayı arayarak, çobanlığını üstlenip bakımını yaptığı 400 küçükbaş hayvanının çalındığını ihbar etti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucu, U.D.'ye ait 200 hayvan, mahalle yakınlarındaki boş arazide bulunarak sahibine teslim edildi. Daha sonra kayıp 200 hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, çoban N.D.'nin; hayvanlardan 86'sını Eskişehir'de sattığı, 47'sini eğlence, yemek bedeli karşılığı mekan sahiplerine verdiği, 3 hayvanı da Azeri uyruklu çoban arkadaşı A.V. ile birlikte keserek yedikleri tespit edildi. 86 küçükbaş hayvan Eskişehir'de bulunarak sahibine teslim edilirken, olayla ilgili N.D. ve A.V. gözaltına alındı. N.D.'nin birçok suçtan kaydının bulunduğu da belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN