Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gökiniş Köyünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalınan 3 büyükbaş hayvan,bulunarak sahibine teslim edildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gökiniş Köyünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalınan 3 büyükbaş hayvan,bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiler göre Sorgun'a bağlı Gökiniş Köyünde yaşayan 73 yaşındaki S.A.A'ya ait 3 büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ahırından çalındı. S.A.A durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucunda D.Ş.S.Ş. ve D.Ş. isimli şüpheliler çaldıkları hayvanları Ş.G. isimli şüphelinin aracılığıyla Çekerek İlçesine bağlı Özükavak Beldesinde yaşayan E.B. isimli şahsa sattıkları tespit edildi. Yapılan operasyonla D.Ş., S.Ş., D.Ş.,Ş.G. ve E.B. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA