Çalınan 20 büyükbaş hayvandan 13'ü bulundu

08.10.2019 16:55

Ardahan'a bağlı Göle ilçesinde çalınan 20 büyükbaş hayvandan 13'ü, jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.



Göle ilçesi Arpaşen köyünde ikamet eden İlyas Şen'e ait ahırdan çalınan 10 büyükbaş hayvan ile yine Göle ilçesi Yavuzlar köyünde ikamet eden Ali Tuza'ya ait 10 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine olay jandarmaya bildirdi.



Ardahan Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı, Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hasköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, çalınan hayvanların şüpheli şahıslar tarafından Merkez ilçe Hasköy bölgesine götürüldükleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde çalınan büyükbaş hayvanlardan 13'ü Merkez ilçe Lehimli köyü kırsalında bulunarak sahiplerine teslim edildi. Çalınan diğer büyükbaş hayvanların bulunması için çalışıldığı öğrenildi.



Olaylarla ilgili soruşturma ise devam ediyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA