ÇALIKUŞU SPOR KULÜBÜ, ZIPKINLA BALIK AVI KULÜPLERARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

ÇALIKUŞU SPOR KULÜBÜ, ZIPKINLA BALIK AVI KULÜPLERARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Erdek'te gerçekleştirilen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Çalıkuşu Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu.

ÇALIKUŞU SPOR KULÜBÜ, ZIPKINLA BALIK AVI KULÜPLERARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Erdek'te gerçekleştirilen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Çalıkuşu Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu. 28 Temmuz Cumartesi günü Balıkesir'in Erdek İlçesi İlhanlar Köyü'nde yapılan Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na 25 spor kulübü katıldı. Açılış töreni Erdek Atatürk Meydanı'nda yapılan şampiyonada 100 sporcu İlhanlar köyü açıklarında 5 saat boyunca en iyi puanı getirecek belirli balıkları yakalamak için tek nefeste zorlu dalışlar gerçekleştirdiler. Bu dalışlardan eşkina, kikla ve karagöz gibi balıklarla çıkan sporcular ve kulüplerin puanları, köy meydanındaki tartı işlemi sonundaki puanlarla belirlendi. Jüri heyetinin değerlendirmesi sonunda Bursa'dan Çalıkuşu Spor Kulübü en yüksek puanı alarak Türkiye Şampiyonu oldu. Söke Belediye Spor ikincilik kürsüsüne çıkarken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Türkiye üçüncüsü oldu. Bireysel sıralamada Çalıkuşu Spor Kulübü'nden Ferit Çalıkuşu, en yüksek puanı alarak Türkiye birincisi, Söke Belediye Spor'dan Hüseyin Taşdibi ikinci, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Semih İnce üçüncü oldu. 25 yaş altı bireysel sıralamada Limit Doğa Sporları Kulübü'nden Kaan Demircan Türkiye birincisi, Eşin Grup Söke Spor Kulübü Derneği'nden Sezercan Yılmaz ikinci, Söke Belediye Spor'dan Yusuf Kahyaoğulları üçüncü oldu. Bireysel puanlamada ilk 16'ya giren sporcular ekim ayında yapılacak Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak. Yakalanan balıklar, Erdek'teki yardıma muhtaç kişilere dağıtılacak. İlhanlar Köy Meydanı'nda gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreninde dereceye giren spor kulüplerine ve sporculara madalyaları takdim edildi. Törene katılan Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir'in Marmara ve Ege kıyılarının her çeşit deniz sporuna uygun olduğuna işaret edip, "Bundan sonra da spor turizmini geliştirmeye, sahillerimizi ve havuzlarımızı bunun için daha uygun duruma getirmeye çalışacağız" dedi. TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, ülkemizde zıpkınla balık avı sporuna ilginin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek, "Bu şampiyonayı pandemi nedeniyle bir süredir yapamıyorduk. Şampiyonaya yüksek katılım olmasından mutluyuz. Balıkesir ve Erdek kıyı şeritleri bu şampiyona için çok uygun. Şampiyonaya katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Organizasyona destek veren Balıkesir Valiliği, Gençlik ve Spor İl ve İlçe müdürlükleri, Erdek Kaymakamlığı, Erdek Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Erdek Jandarma Komutanlığı, İlhanlar Köyü Muhtarlığı'na ve emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ederiz" dedi. Yarışma Sonuçları : 27-29 Ağustos 2021 Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası – Erdek/ Balıkesir

Kaynak: Habermetre