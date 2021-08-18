California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyorCaldor yangını yaklaşık 51 bin haneyi elektriksiz bıraktı
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California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyorCaldor yangını yaklaşık 51 bin haneyi elektriksiz bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor Caldor yangını yaklaşık 51 bin haneyi elektriksiz bıraktı ABD'nin California eyaletinde hafta sonu çıkan Caldor yangınının Sierra Nevada bölgesine ilerlemesi sonucu tedbir amacıyla yaklaşık 51 bin hanenin elektriği kesildi.

- California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor

Caldor yangını yaklaşık 51 bin haneyi elektriksiz bıraktı

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde hafta sonu çıkan Caldor yangınının Sierra Nevada bölgesine ilerlemesi sonucu tedbir amacıyla yaklaşık 51 bin hanenin elektriği kesildi.

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor. El Dorado'da hafta sonu çıkan Caldor yangınının dün şiddetini arttırmasıyla Grizzly Flats kasabası tahliye edilirken, 2 kişi yaralandı. Çok sayıda yapının zarar gördüğü yangının 30 bin dönümlük alana yayıldığı, Sierra Nevada bölgesinde ilerlediği belirtildi. Eyalet genelinde faaliyet gösteren elektrik şirketi Pacific Gas&Electric, şiddetli rüzgarların elektrik hatlarına zarar vermesini ve alevlerin farklı alanlara sıçramasını önlemek amacıyla 18 yerleşim yerinde yaklaşık 51 bin hanenin elektriğinin kesildiğini duyurdu. California Acil Servis Ofisine göre birkaç bölgede zorunlu tahliye emirleri verilirken, şu ana kadar 17 bine yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. California Valisi Gavin Newsom, yangınla mücadele kapsamında El Dorado'da acil durum ilan etti.

California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyorCaldor yangını yaklaşık 51 bin haneyi elektriksiz bıraktı
California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyorCaldor yangını yaklaşık 51 bin haneyi elektriksiz bıraktı
California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyorCaldor yangını yaklaşık 51 bin haneyi elektriksiz bıraktı
California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyorCaldor yangını yaklaşık 51 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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