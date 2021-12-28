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California'daki uçak kazasında 4 kişi öldü

California'daki uçak kazasında 4 kişi öldü
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'nin California eyaletinde bir özel uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletinde bir özel uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) verdiği bilgiye göre, San Diego'ya giden Learjet 35 tipi uçak El Cajon şehrindeki yerleşim alanına düştü.

San Diego Bölge Polisi, kazada, uçakta bulunan 4 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu.

Uçağın düşme nedeni konusunda bir açıklama yapılmazken Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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