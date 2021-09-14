Çaldıran Kaymakamı Türker, görevine başladı
AA / Sadrettin Kaya - Haberler | Güncel
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, görevine başladı.
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, görevine başladı.
2021 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Çaldıran Kaymakamlığı görevine atanan Türker, "hayırlı olsun" ziyaretlerini makamında kabul etti.
Çaldıran'a atanmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Türker, "Tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.
AA / Sadrettin Kaya - Son Dakika Haberleri