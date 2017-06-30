Çaldıran'dan Kısa Kısa

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında muhtarlarla aylık istişare toplantısı yapıldı.



Sosyal Hizmet Merkezinin toplantı salonunda gerçekleşene toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy, belediye başkan yardımcıları Alp Aksoy ve Kamil Değirmenci, Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Minel Gül, VASKİ Çaldıran Şubesi Müdürü M. Nuri Çiftçi ile bazı kurum müdürleri katıldı.



Aylık yapılan değerlendirme toplantısında yapılan ve yapılacak hizmetler değerlendirilirken, mahalle muhtarları tek tek söz isteyerek sorun ve ihtiyaçlarını dile getirdiler.



Toplantıda konuşan Dundar, ilçede belediye ve kaymakamlık olarak hizmetlerinin devam ettiğini belirterek, "Hizmetlerin yapılması için halkımız sizleri muhtar olarak seçmiş. Sizler onları temsilen buradasınız. Hizmetlerin yapılması ve halkımıza ulaşabilmesi için hepimize pay düşmektedir.Herkesin taşın altına elini sokması gerekmektedir." dedi.



Kaymakam Dundar'dan inceleme



Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçeye yeni yapılması planlanan hastanenin alanında incelemelerde bulundu.



Mevcut devlet hastanesinin yetersiz kalması nedeniyle 100 yataklı yeni hastane için proje çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.



Kaymakam Dundar, ilçeye 10 yıl önce yaptırılan 50 yataklı hastanenin ihtiyaca yanıt veremediğine dikkati çekti.



Proje aşamasındaki ikinci hastanede sona gelindiğini aktaran Dundar, "İlçemiz, ülkemizin en soğuk yerleşim yerlerinden biri. Bu vesileyle ilçemizde yapacağımız hastane tamamen iklim şartlarına uyumlu bir yapı olacaktır. Amacımız ilçemize uzun yıllar hizmet verecek bir hastane yapmak ve hastane ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmaktır." diye konuştu.