Çaldıran'daki 4 okulda korona virüs tatili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çaldıran'daki 4 okulda korona virüs tatili

17.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:52

Çaldıran'daki 4 okulda korona virüs tatili Pozitif vakaların tespit edilmesiyle 4 okulda eğitime 10 gün ara verildi Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs vakalarının tespit edilmesi üzerine 4 okulda 10 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

Çaldıran'daki 4 okulda korona virüs tatili

Pozitif vakaların tespit edilmesiyle 4 okulda eğitime 10 gün ara verildi

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs vakalarının tespit edilmesi üzerine 4 okulda 10 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

Çaldıran ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlere rağmen Anıt Tepe Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim İlkokulu, Hafsa Hatun Ortaokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda pozitif vakalar tespit edildi. İlçe merkezindeki 4 okulda pozitif vakaların tespit edilmesiyle 10 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi. Yaklaşık bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okullarda, uzaktan eğitim uygulanacağı belirtildi. Okullarda dezenfekte işlemleri sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de okullardaki denetimlerini arttırdı.

Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda öğrencisi bulunan Hüseyin Çınarağaç, şu anda dört okulda vaka tespit edildiğini belirterek, "Vaka sayılarının aşağı inmesi için tedbirlere uyuyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerine on gün ara verilmiş. Bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz inşallah" dedi.

Çaldıran'daki 4 okulda korona virüs tatili
Çaldıran'daki 4 okulda korona virüs tatili
Çaldıran'daki 4 okulda korona virüs tatili
Çaldıran'daki 4 okulda korona virüs tatili

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. EMİN ARVAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Hülya Avşar Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Halis Özkahya Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaldıran'daki 4 okulda korona virüs tatili - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 15:59:00. #1.15#
title