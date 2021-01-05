Çaldıran'da öğrencilere tablet desteği
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Çaldıran'da öğrencilere tablet desteği

05.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:38
Çaldıran'da öğrencilere tablet desteği

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet hediye etti.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet hediye etti.

Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle bilgisayarı olmayan öğrenciler için temin edilen tabletlerin dağıtımı devam ediyor.

AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile Tekindere ve Umuttepe mahallelerini ziyaret eden Başkan Ensari, derslerinden geri kalmamaları için öğrencilere tablet desteğinde bulundu.

Kırsal mahallelerde yaşayan birçok öğrencinin bilgisayarının olmadığını belirten Ensari, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması bizim için çok önemli. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için bilgisayarı olmayanlara tablet hediye ederek, uzaktan eğitimlere devam etmelerine katkıda bulunuyoruz." dedi.

Tablet hediye edilen öğrenciler de Ensari'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadrettin Kaya

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