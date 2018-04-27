Çaldıran'da Kütüphane Açılışı

Van'ın Çaldıran ilçesinde iş adamı tarafından atıl durumdaki bina, kütüphaneye dönüştürüldü.

İş adamı Sait Gökhan, Yukarı Dikme Mahallesi'ndeki atıl durumdaki binayı, gerekli onarımlardan geçirip, kütüphaneye çevrildi.

Kütüphane açılışına Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, 1. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Gölcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, öğrenciler ve mahalle sakinleri katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Dundar, yaptığı konuşmada, iş adamı Sait Gökhan'ı tebrik etti.

İş adamının mahalledeki atıl durumdaki binayı kütüphaneye çevirdiğini ifade eden Dundar, şöyle konuştu:

"Burada bin öğrencimiz eğitim görüyor. Bu kütüphaneden öğrencilerimiz faydalanacak. Ülke olarak, il olarak, ilçe olarak bu tür duyarlı vatandaşlarımızın doğup büyüdükleri yerlerde bu tür hizmetler yapmaları bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaları bizleri son derece memnun ediyor. Bu minik çocuklarımızın arasında yarınlarda ülkemizi temsil edebilecek, yönetebilecek evlatlarımız çıkacaktır. Onlar bizim geleceğimizin teminatıdır. Bizler de Çaldıran Belediyesi ve Kaymakamlığı olarak eğitimde üzerimize düşen her türlü hizmeti yaptık, yapmaya devam ediyoruz."