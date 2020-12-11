Çaldıran'da "kitap kafe ve spor kompleksi" projesi hayata geçirilecek
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Çaldıran'da "kitap kafe ve spor kompleksi" projesi hayata geçirilecek

11.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:44
Çaldıran'da

Van'ın Çaldıran ilçesinde "kitap kafe ve spor kompleksi" projesi için çalışma başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde "kitap kafe ve spor kompleksi" projesi için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kente bir takım yatırımların yapılacağını söyledi.

İlçede kitap kafe ve spor kompleksinin yapılması konusunda da çalışma başlatıldığını ifade eden Ensari, şunları kaydetti:

"Yer tahsisi için çalışmalara başladık. İlçemizde 5 bin metrekare alan üzerinde kurulan merkez parkımızda gençlerimize yönelik kitap kafe ve Sellik yolu üzerinde 30 bin metrekarelik çok amaçlı spor kompleksinin yapılması planlanıyor. Projelerimiz, ilçemizin çehresini değiştirecek. Gençlerimizin sportif etkinliklerle zaman geçirmelerine katkı sağlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadrettin Kaya

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