Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması

Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri, buzlanmaya karşı caddelerde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimlerinden biri olan ilçede yayaların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemleri alıyor.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, mevsimin ilk karının yağmasıyla ulaşıma kapanan yaklaşık 100 yerleşim yerinin yolunun belediye ekiplerince açıldığını belirtti.

Ensari, "İlçemiz 2050 rakımlı ve Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri. Kışın başlamasıyla hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 39 derecelere düşüyor. Karla mücadele ekiplerimiz trafik yoğunluğunun olduğu ana cadde ve sokaklarda olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasına devam ediyor. Amacımız seyahat eden sürücülerimizin ve halkımızın rahat etmesini sağlamaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadrettin Kaya