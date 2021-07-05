Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin acı günü

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Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin acı günü

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin amcası ve Şığki aşiretinin büyüğü Sıddık Aladağ hayatını kaybetti.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin amcası ve Şığki aşiretinin büyüğü Sıddık Aladağ hayatını kaybetti.

Yakalandığı böbrek yetmezliği ve KOAH hastalığı nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan Şığki aşiretinin büyüğü ve bölgenin kanaat önderi Sıddık Aladağ, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gece hayatını kaybeden evli ve 10 çocuk babası Aladağ'ın cenazesi, ilçenin Kılavuz Mahallesi'nde öğle namazı müteakip toprağa verildi.

İlçenin büyük bir kanaat önderini kaybettiğini ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde bulunan kanaat önderleri, barışın ve huzur temsilcileridir. İlçemiz için büyük değerdirler. Kanaat önderlerinden biri olan Şığki aşiretinin büyüğü ve bölgenin kanaat önderi olan Sıddık Aladağ amcamı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. İlçemizdeki kanaat öderlerimiz; barışın ve huzur sağlanmasında büyük rol oynamaktalar. Acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan protokol üyeleri başka olmak üzere dostlarımız ve Çaldıran halkına teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin acı günü
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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