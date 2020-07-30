Çaldıran belediye Başkanı Ensari, bayram öncesi çocukları sevindirdi Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, beraberinde AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile birlikte yardıma muhtaç çocuklara bayramlıklar dağıttı.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, beraberinde AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile birlikte yardıma muhtaç çocuklara bayramlıklar dağıttı.

Çaldıran Belediyesi Kurban bayramı öncesi kırsal mahallelerde bulunan yardıma muhtaç aile çocuklarına ayakkabı ve pantolon dağıttı. Kırsal mahallelerde tespit edilen yaklaşık yardıma muhtaç 200 aile de bulunan 5 ile 15 yaş arası çocuğa bayramlıkların verilmesi ile çocukların sevinçlerine ortak olan Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde bulunan yardıma muhtaç çocuklarımıza bayramlıklar alarak kapı kapı dolaşarak dağıttık. Kurban bayramı öncesinde çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İlçemiz kırsal mahallerde önceden tespitleri yapılan yaklaşık 200 çocuğumuza Çaldıran Belediyesi olarak bayramlık alarak hayır dualarını aldık. Her zaman olduğu gibi bu tür özel günlerde de yardıma muhtaç kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Görevimiz sadece yol, temizlik gibi hizmetler değildir. Kimsesiz yardıma muhtaç kişilerin de yanında olmaktır. Yaptığımız her hizmette Allah'ın rızasını kazanmanın çabasındayız hizmetlerimizi bu düşünce ile yapıyoruz" dedi

Çocuklar ise, "Kurban bayramı öncesi belediye tarafından yapılan bu yardımlar bizleri mutlu etti. Bayramda ayakkabı ve pantolon aldık. Belediye başkanımız kapımıza gelerek elleriyle bizleri giydirdi, sevindirdi. Artık bizlerde bayramda yeni ayakkabı ve pantolonlarımızı giyeceğiz. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştular. - VAN

Kaynak: İHA