Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar
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Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar

Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar
Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki cami ve okuldan musluk çalan 2 şüpheli, malzemeleri satmaya götürürken polis ekiplerince yakalandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki cami ve okuldan musluk çalan 2 şüpheli, malzemeleri satmaya götürürken polis ekiplerince yakalandı.

Salihli'nin Yörük Mahallesi'nde bulunan Hz. Ebubekir Camii bahçesindeki şadırvan ve tuvaletlerde bulunan 14 musluk ile aynı mahalledeki Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu bahçesindeki 7 musluk çalındı. Cami ve okuldan gerçekleşen musluk hırsızlığı, polis ekiplerine bildirildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin F.S.K. (18) ve A.Ç.(18) olduğunu tespit etti. Çaldıkları muslukları hurdacıya satmaya götüren şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar
Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar
Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar
Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar
Çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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