Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler

07.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:07
Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler

KÜTAHYA'da girdikleri evlerden televizyon, ısıtıcı, yemek takımı, matkap, battaniye, çay ve tost makinesi gibi eşya çalan 3 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KÜTAHYA'da girdikleri evlerden televizyon, ısıtıcı, yemek takımı, matkap, battaniye, çay ve tost makinesi gibi eşya çalan 3 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları eşyayı, kendi evlerinde kullandıkları tespit edildi.  

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdiği sırada Yoncalı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilden şüphelendi. 'Dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre jandarma ekipleri ile şüpheli araç sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. 30 Ağustos Mahallesi'nde aracı durduran jandarma ekipleri içindeki S.S., M.K. ve Z.Y.'yi gözaltına aldı.

ÇALDIKLARINI EVLERİNE GÖTÜRMÜŞLER

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kent merkezindeki 8 farklı evden çaldıkları televizyon, ısıtıcı, matkap, battaniye, ütü, mikser, yemek takımı, çay ve tost makinesi, mikrodalga fırın, uydu alıcısı ile elektrikli süpürge gibi eşyaları kendilerinin kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin evinde bulunan eşyalar, sahiplerine teslim edildi.9 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin sorgusunda; şüphelilerden S.S.'nin yaralama, kasten öldürme, izinsiz kazı yapmak, hırsızlık ve mala zarar verme gibi 9 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler
Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler
Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler
Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler
Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler
Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Cahit Özkan Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan
Magazin Eda Ece Lady Gaga Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Mustafa Yumlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 17:10:15. #1.16#
title