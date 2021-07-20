ÇALDIKLARI ÇELİK KASADAKİ PARAYLA TATİL YAPARKEN YAKALANDILAR
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ÇALDIKLARI ÇELİK KASADAKİ PARAYLA TATİL YAPARKEN YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da kargo firmasındaki içinde 260 bin lira bulunan çelik kasayı çalan 6 kişiden 5'i, Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptıkları otelde yakalandı.

KONYA'da kargo firmasındaki içinde 260 bin lira bulunan çelik kasayı çalan 6 kişiden 5'i, Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptıkları otelde yakalandı. Kargo firmasının eski çalışanı Abdullah Sümbül (19) de kentte gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, geçen hafta cumartesi günü merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir kargo firmasının şubesinden, içerisinde 260 bin lira olan çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, 42 PF 388 plakalı otomobili kullanıldığını tespit etti.

POLİS OTOMOBİLİN KIRIK FARINDAN İZ SÜRDÜ

Polis, yapılan çalışma sonucu iş yerine giren hırsızlık şüphelisi 6 kişinin kimliklerini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte plakasız otomobilin farının kırık olduğu saptandı. Güvenlik kameralından Karaarslan Üzümcü Mahallesi'ne girdiği belirlenen otomobilin Yahya B.?ye ait olduğu tespit edildi. Ekipler, Yahya B.?nin Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde tatil yaptığı bilgisine ulaştı. Otele operasyon düzenleyen ekipler, çaldıkları çelik kasayı fleks ile açan Yahya B. ile Ecevit A. (46), İ.D. (17), Can Ahmet Doğru (20) ve Samet Gültekin'i (18) Alanya'da yakaladı. İş yerinin eski çalışanı Abdullah Sümbül (19) ise Konya'da gözaltına aldı.

260 BİN LİRA'DAN 33 BİN LİRA KALDI

Çelik kasayı fleks ile açarak içindeki 260 bin lirayla tatile giden 5 arkadaş, paradan geriye kalan 33 bin lirayı teslim etti. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, kargo firmasının eski çalışanı Abdullah Sümbül, Can Ahmet Doğru ve Samet Gültekin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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ÇALDIKLARI ÇELİK KASADAKİ PARAYLA TATİL YAPARKEN YAKALANDILAR
ÇALDIKLARI ÇELİK KASADAKİ PARAYLA TATİL YAPARKEN YAKALANDILAR
ÇALDIKLARI ÇELİK KASADAKİ PARAYLA TATİL YAPARKEN YAKALANDILAR
ÇALDIKLARI ÇELİK KASADAKİ PARAYLA TATİL YAPARKEN YAKALANDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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