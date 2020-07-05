Çaldığı aracı "çarpışan araçlar" gibi kullandı
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Çaldığı aracı "çarpışan araçlar" gibi kullandı

Küçükçekmece'de 17 yaşlarında bir şahıs, bir siteden çaldığı arazi aracı ile 9 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı.

Çaldığı aracı
05.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:51

Küçükçekmece'de 17 yaşlarında bir şahıs, bir siteden çaldığı arazi aracı ile 9 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı. Şahsın, aracı park halinde bulunan otomobillere çarparak çalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir siteden lüks pick-up tarzı bir arazi aracının çalınması ile meydana geldi. İddiaya göre, 16-17 yaşlarındaki bir genç Küçükçekmece'deki bir siteye güvenlik görevlilerini atlatarak girdi. Site içinde bir süre dolaşan şahıs, gözüne kestirdiği binalardan birine girdi. Binada dolaşan şahıs bir evin kapısının üstünde anahtar olduğunu fark etti. İçeri giren şahıs, ev sahipleri uyuduğu sırada araç anahtarı ve bir kol saatini çalarak kaçtı. Hırsız daha sonra otoparka giderek anahtarın ait olduğu aracı buldu. Park halinde bulunan arazi aracını çıkarırken, önünde bulunan araçlara çarptı. Aracı otoparktan çıkarmayı başaran şahıs güvenlik görevlisini durdurma çabasına rağmen siteden çıkarak uzaklaştı.

Araç ile çevre mahallelerde dolaşan hırsız birçok araca çarptı. Mavi Kuş Sokak içinde ise bir evin bahçe duvarına çarparak yıktı. Duvarın önünde bulunan doğalgaz borusuna da hasar verdi. Doğalgaz borusunun şans eseri patlamamasıyla faciadan dönüldü. İhbar üzerine polis ekipleri aracın peşine takıldı. Araç ile kaçamayacağını anlayan şüpheli 3. Namık Kemal Sokağında araçtan inerek ara sokaklara girdi ve izini kaybettirdi. Olay ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

ARACIN ÇALINMA ANI SİTENİN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Sitenin güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın site içinde dolaşması, aracı bulup çalıştırması ve park halinde bulunan araçlara çarparak kaçması görülüyor. Genç hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekiyor.

(Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İHA

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