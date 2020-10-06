En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı
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En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı

06.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:05

En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı Datça'da denize giren şahıs ölü olarak bulundu Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren şahıs vatandaşlar tarafından kıyıda ölü olarak bulundu.

En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı

Datça'da denize giren şahıs ölü olarak bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren şahıs vatandaşlar tarafından kıyıda ölü olarak bulundu. Olay yerinde inceleme yapan görevliler ölen şahsın telefonuna gelen çağrıya cevap veremedi.

Edinilen bilgiye göre, Datça Sarıliman mevkiinde sahil bandında yürüyen vatandaşlar, kıyıda hareketsiz şekilde yatan bir kişi gördü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kıyıya vurmuş şekilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede denizde boğularak öldüğü düşünülen kişinin Fuat Ünal olduğu tespit edildi. Datça'da bir tatil köyünde kaldığı öğrenilen yaşlı adamın deniz kenarında kıyafetleri bulundu.

"Çalan telefonunu kimse açamadı"

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ölen şahsın kıyafetlerini sahilde buldu. Yapılan inceleme esnasında kıyafetlerin arasında bulunan cep telefonuna gelen çağrıyı ise kimse cevaplayamadı. Ünal'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı
En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı
En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı
En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı
En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı
En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı
En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı
En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı
En acı telefon... Çalan telefonunu kimse açamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÖLMEZ

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