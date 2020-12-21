Çal Mağarası, pandemide de ilgi çekiyor

TRABZON'un Düzköy ilçesinde, dünyanın en uzun 2'nci mağarası olan, sarkıtları, dikitleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile ilgi çeken Çal Mağarası'na yılın 11 ayı 182 bin 511 turist geliyor. 'Yer altındaki saklı cennet' olarak nitelendirilen mağara, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ziyaret ediliyor.

Düzköy ilçesinde, deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte bulunan ve dışındaki doğal güzelliklerin yanı sıra içindeki sarkıt ve dikitleri ile dikkati çeken Çal Mağarası, yaklaşık 14 yıldır yöre turizmine katkı sağlıyor. 2 kilometrelik paslanmaz çelikten yürüyüş alanına sahip mağaranın içinde dere, şelale ve göletler yer alıyor. Sarkıt ile dikitleri, zaman zaman 1,5 metre derinliğe ulaşan, deresi, şelaleleri, göletleri ile dikkat çeken ve 'dünyanın en uzun 2'nci mağarası' olarak kabul edilen Çal Mağarası'nın özellikle astıma ve nefes darlığına iyi geldiğine inanılıyor. 'Yer altındaki saklı cennet' olarak nitelendirilen Çal Mağarası, dört mevsim ziyaret ediliyor. Mağara üzerindeki tarihi kale ise yabancı turistlerin son yıllarda uğrak mekanları arasında yer almaya başladı. Bu sezon salgın tedbirleriyle ziyarete açık tutulan mağarada yılın 11 ayında 182 bin 511 yerli ve yabancı turist ağırlandı. Geçen yıl çoğu Körfez ülkelerinden gelen turistlerin oluşturduğu 150 bini aşkın yerli ve yabancı turistin geldiği mağara; salgın tedbirleri kapsamında ziyaretçilere açık tutuluyor.

'ÇOK ETKİLENDİK'Mağarayı ziyaret edenlerden Ali Asan, herkese gelmesi tavsiyesinde bulunarak, "Çal Mağarası çevremizde nadir görülen mağaralardan biridir. Dünyanın en uzun 2'nci mağarasıdır. 8 kilometre bir uzunluğu bulunan mağaranın yaklaşık 1 kilometresi gezilip görülebiliyor. Pandemi döneminde bile burası ziyaret edilebilen bir mağara. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyoruz" dedi.Mağarayı ziyaret etmek için Samsun'dan geldiklerini belirten Hayati Genç, "Böyle bir mağara olduğunu öğrenince arkadaşımla birlikte Samsun'dan burayı gezmek için geldik. Pandemi döneminde şehrin içine gitmedik, buraya geldik. Buranın havası çok temiz, burayı herkese öneririz. Çok etkilendik" diye konuştu.'ADIM ADIM ZİYARET SAYISI ARTIYOR'Mağara işletmecisi Nedim Demir de salgın dönemi olmasına rağmen sınırlı da olsa ziyaretlerin olduğunu, bunun da giderek arttığını söyleyerek, "Mağarada her yıl adım adım ziyaretçi sayısı çoğalmaya başladı. 2007- 2008 yıllarında 3 bin, 5 bin, 10 bin ziyaretçi sayısı vardı. Mağarada ziyaretçi patlaması Orta Doğu'dan turistlerin buraya gelmesiyle oldu. Ziyaretçi sayısı yılda 150 ile 200 bin arasında değişiyor. Pandemi nedeniyle Orta Doğu'dan turistler gelmeyince ziyaretçi sayısı biraz azaldı. Yine de bir şeyler yapabildik" dedi.ÇAL MAĞARASI

Ziyaretçilerin ilk olarak içinden geçen dereyle karşılandığı, girişinden 200 metre sonra içinde 2 kola ayrılan Çal Mağarası'nda; sola ayrılan kol, yaklaşık 150 metre uzunlukta olurken, sağ kolun ulaşılabilen kısmı ise yaklaşık 400 metre. Bu kolun yaklaşık 60'ıncı metresinde küçük bir göl ve çağlayan yer alıyor. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişiyor. Yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santimetreye kadar yükselirken, yaz aylarında bu seviye 25- 30 santimetreye kadar düşüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU