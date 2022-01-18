Çal'da zincirlemeli trafik kazası; 1ölü, 2 yaralı - Haberler
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Çal'da zincirlemeli trafik kazası; 1ölü, 2 yaralı

Çal'da zincirlemeli trafik kazası; 1ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çal ilçesinde 1'i servis minibüsü toplamda 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çal ilçesinde 1'i servis minibüsü toplamda 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi Denizler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çivril'den Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Akdeniz idaresindeki 20 LR 885 plakalı otomobil, Mehmet Önal kontörlündeki 20 AEU 809 plakalı servis minibüsü ve Bayram Yıldırım hakimiyetindeki 35 AK 2561 plakalı otomobil, Çal Kavşağında zincirlemeli trafik kazası yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri 20 LR 885 plakalı araçta bulunan Yusuf Yatıcı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Çağdaş Yıldız ve Arif Cengiz'e yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mehmet Akdeniz, Otomobil, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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