Çal'da 2 bin kişi şehitler için yürüdü

02.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:35

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, İdlib şehitlerini anma ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Çal Emniyet Amirliği önünden başlayan yürüyüşe Kaymakam Selin Sarı, Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, ilçe protokolü, MHP İlçe Başkanı Ali Çiftçi, CHP İlçe Başkanı Ömer Dağlı, AK Parti İlçe Başkanı Yüksel Yılmaz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 2 bin kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Rusya ve Esad'a rejimine tepki gösterip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Kahrolsun Rusya kahrolsun Esad", "Vatan sana canım feda", "Ne Mutlu Türk'üm diyene" şeklinde sloganlar attı. Kaymakam Selin Sarı, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi bir kez daha yad ettiklerini, Suriye'deki haklı mücadelesinde Türk halkının ordusunun ve devletinin yanında olduğunu vurguladı.

'BİZ TÜRKİYE AİLESİYİZ, PARÇALYANMAYIZ, YILMAYIZ'Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise, Suriye'deki hain saldırıda şehit olanları rahmetle andıklarını belirterek, "Geçmişte olduğu gibi şimdi de Türk halkı kenetlenmeyi bildi. Biz Türkiye ailesiyiz. Parçalanmayız, yılmayız. Atatürk önderliğinde emperyalist güçleri mağlup ettik. Çanakkale'de, Anadolu'nun dört bir köşesinde binlerce şehit verdik. Bu topraklarda yaşamanın bedeli ağır oldu. Emperyalizme karşı mücadeleyi yine kazanacağız. Türk halkının büyük desteğini alan Türk ordusu, zalim düşmanı ezmiştir. Türk'e silah çevirmenin, bomba atmanın bedelini ödettik. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Hiç birimizde yılgınlık, umutsuzluk yok. Kuvay-ı Milliye'nin ne olduğunu, vatan savunması ve kavramanın ne anlama geldiğini çok iyi bilen Çal halkı, sonuna kadar devletinin ve ordusunun yanındadır" diye konuştu.Atatürk Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından grup dağıldı.

Kaynak: DHA