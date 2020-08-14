Çakmakla gaz kaçağını kontrol eden esnaf, az daha yanıyordu Bartın'da bir işyerinde çakmakla gaz kaçağını kontrol eden şahıs, yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Türk insanının sık sık yaptığı hatalardan bir olan çakmakla gaz kaçağı kontrolü az daha felaketle sonuçlanıyordu.

Bartın'da, bir işyerinde personel, tüple çalışması sırasında tüpte gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti. Gaz kaçağını ilk önce koklayarak kontrol eden şahıs daha sonra çakmak yakarak gaz kaçağını kontrol etmek istedi. Bu sırada tüp alev alırken, bir anda alevler yükseldi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Alevlerin çıkmasıyla panikleyen şahıs elindeki hortumu atarak tüpü kapattı. Şahıs, olaydan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: İHA