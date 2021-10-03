Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı - Haberler
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Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çakmak gazının patlaması sebebiyle bir evde çıkan yangında iki kişi yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çakmak gazının patlaması sebebiyle bir evde çıkan yangında iki kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki evde yaşayan vatandaş, çakmağına gaz doldurmak istedi. Gazın bir anda patlaması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cadde'deki yoğun araç parklanması sebebiyle, olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile panik yaşayan vatandaşlar ise sokakta ekiplerin söndürme çalışmalarını izledi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yangın sebebiyle vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı

Çakmak gazı patladı, ev alev alev yandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Son Dakika Haberleri
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