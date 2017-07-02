Çakır, Gönüllülere İşaret Dili Öğretti

İşaret dili ile iletişim kurabilen ve bu özelliğiyle Türk spor tarihinin konuşabilen ilk maskotu olan Çakır, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak gönüllülere işaret dili eğitimi verdi.



Tüm Samsun ve Türkiye'nin sempatisini kazanan Çakır, Türk spor tarihinin konuşabilen ilk maskotu. Deaflympics Samsun 2017'de maskot Çakır herhangi bir rehbere ihtiyaç duymadan spor tesislerinde, konaklama alanlarında ve diğer alanlarda, tüm işitme engelli misafirlerle işaret diliyle iletişim kurabilecek. Bu sayede işitme engellilere ve işaret diline farkındalık ve duyarlılığın artmasına katkıda bulunulacak.



Samsun Deaflympics 2017 Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, işitme engelli maskotların da oyunlarda görev alacağını belirterek, "Dünyanın ilk konuşan maskotu Samsun'umuzda 96 ülkeyi karşılayacak. İlk konuşan maskottan kastımız şu, işaret diliyle konuşacak bizim maskotumuz" dedi.



Deaflympics 2017'nin merkezinde işitme engellilerin yer alacağının altını çizen Baltacı, "Maskot kıyafetinin içerisinde işitme engelli arkadaşımız, kendi organizasyonunda, kendi kostümünü giyerek hem Türkiye'yi temsil edecek hem de organizasyonun merkezinde işitme engelliler olduğunu İnşallah tüm dünyaya duyuracak" diye konuştu.



Deaflympics 2017'de görev alacak gönüllüler ise maskot Çakır'ın işaret dili biliyor olmasından memnuniyet duyduklarını, oyunlar sayesinde herkesin bilinçlendiğini ve bunun Deaflympics sonrasında da süreceğine inandıklarını belirttiler. - SAMSUN