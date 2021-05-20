Çakarlı magandadan şikayetinden vazgeçen Dadaş Aras'tan açıklama
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Çakarlı magandadan şikayetinden vazgeçen Dadaş Aras'tan açıklama

Çakarlı magandadan şikayetinden vazgeçen Dadaş Aras'tan açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hadımköy'de kendisini bıçaklayan Muhammed Enes Uysal'a yönelik şikayetinden vazgeçen Dadaş Aras yaptığı açıklamada, "SMA hastalarına bağış yapıldığı takdirde şikayetimizi geri alacağıma dair söz verdik.

Hadımköy'de kendisini bıçaklayan Muhammed Enes Uysal'a yönelik şikayetinden vazgeçen Dadaş Aras yaptığı açıklamada, "SMA hastalarına bağış yapıldığı takdirde şikayetimizi geri alacağıma dair söz verdik. Onlar da yaptılar" dedi.

Hadımköy'de trafikte tartıştığı Muhammed Enes Uysal tarafından 6 kez bıçaklanan Dadaş Aras, karar duruşmasında şikayetinden vazgeçmişti. Uysal, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından beraat etmiş, 'hakaret' suçundan ise hakkında düşme kararı verilmişti. Sanığı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, 'ulaşım araçlarının alıkonulması' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar veren mahkeme, sanık hakkında haftada bir imza ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

"SMA hastalarına bağışlarımızı yapıyoruz"

Şikayetinden vazgeçen Dadaş Aras, şikayetinden neden vazgeçtiğine dair açıklama yaptı. Davada şikayetinden vazgeçme nedenini anlatan Dadaş Aras, "Hadımköy'de talihsiz bir olayla karşılaştım. Belli bir süre hastanede yattım. Bunun yanında ailemin desteğiyle ayakta kaldım. Karşı taraf cezaevindeydi. Geçen hafta, Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ailesi bizim evimize gitti geldi. Sanığın şok pişman olduğunu, yattığı süre içinde ders aldığını bize dile getirdiler. Bizde karşı tarafın iyi niyetini gördük, iyi niyetli insanlardı. Aile büyüklerimizle toplandık. Nasıl uzlaşalım dedik. Biz elimizden geldiği kadar SMA hastalarına bağışlarımızı yapıyoruz. Bir nefeste sen ol diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her bağışınız bir nefes olsun"

Sanık ve ailesinden bir şey talep etmediklerini söyleyen Dadaş Aras, "SMA hastalarına bağış yapıldığı takdirde şikayetimizi geri alacağıma dair söz verdik. Onlar da yaptılar. Biz bugün itibariyle şikayetimizden vazgeçtik. İnşallah yattığı süre içinde ders almıştır. Kimsenin başına böyle bir bela gelmesin. Hepimiz trafikteyiz. SMA hastalarını unutmayalım. Her bağışınız bir nefes olsun" şeklinde konuştu.

(Volkan Kayalar - İrem Demir/İHA)

Çakarlı magandadan şikayetinden vazgeçen Dadaş Aras'tan açıklama
Çakarlı magandadan şikayetinden vazgeçen Dadaş Aras'tan açıklama
Çakarlı magandadan şikayetinden vazgeçen Dadaş Aras'tan açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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