'Çakal Carlos' 3. kez müebbet hapse çarptırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Çakal Carlos" 3. kez müebbet hapse çarptırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dünya genelinde 1970'li ve 1980'li yıllarda birçok terör saldırısının sorumlusu olarak yargılanan "Çakal Carlos" olarak bilinen Illich Ramirez Sanchez, müebbet hapis cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetmesi ile 3'üncü kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dünya genelinde 1970'li ve 1980'li yıllarda birçok terör saldırısının sorumlusu olarak yargılanan "Çakal Carlos" olarak bilinen Illich Ramirez Sanchez, müebbet hapis cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetmesi ile 3'üncü kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dünya genelinde 1970'li ve 1980'li yıllarda birçok terör saldırısı sorumlusu olarak yargılanan "Çakal Carlos" olarak bilinen Illich Ramirez Sanchez, çarptırıldığı müebbet hapis cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetti. Paris Savcılığı, 71 yaşındaki Sanchez'i 1974'te 2 kişinin ölümüne ve 34 kişinin yaralanmasına neden olan Drugstore Publicis terör saldırısı nedeniyle müebbet hapis cezasını onadı. Sanchez, 1974'teki bombalı saldırı nedeniyle 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanchez ayrıca, 1975'te ise 2'si polis memuru olmak üzere 3 kişiyi öldürmekten, 1982 ve 1983'te Fransa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı 4 bombalı saldırı düzenlemiş, bu saldırılar nedeniyle 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Venezuela uyruklu Sanchez, 1994'te Sudan'da yakalanana kadar güvenlik güçlerinden kaçmayı başarmış ve "Çakal" lakabını almıştı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Murat Kurum Mehmet Nuri
Magazin Oğuzhan Koç Kerem Kamışlı Özge Özpirinçci
Spor Şenol Güneş Mustafa Denizli Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Sergen Yalçın Amelia Hamlin Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Çakal Carlos' 3. kez müebbet hapse çarptırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 23:14:34. #1.12#