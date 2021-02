Caitlyn Jenner kimdir? Kardashian ailesinin üyelerinden Caitlyn Jenner kadın mı, erkek mi? Caitlyn Jenner kaç yaşında?

Kylie Jenner ile Kendall Jenner'ın babası olan Caitlyn Jenner hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

CAITLYN JENNER KİMDİR?

Caitlyn Marie Jenner'ın eski adı William Bruce Jenner'dı. 28 Ekim 1949 tarihinde New York'ta dünyaya geldi. Amerikalı televizyon kişiliği, yazar ve altın Olimpiyat madalyası kazanan emekli dekatloncu olarak adından bahsettirdi.

Jenner ameliyat gerektiren diz yaralanmasına maruz kalmadan önce Graceland Yellowjackets için kolej futbolu oynadı. İlk kez 1975 yılında Panamerikan Oyunları'nda altın madalya kazandı. Olimpiyat dekatörü Jack Parker'ın antrenörü L. D. Weldon tarafından dekatlonu denemek için ikna olan Jenner, Montreal'deki 1976 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler dekatlon etkinliğini kazanarak altı yıllık dekatlon kariyerini sonuçlandırdı. "Dünyanın en büyük sporcusu" un gayri resmi unvanı göz önüne alındığında, Jenner televizyon, film, yazı, otomobil yarışları, iş dünyasında ve Playgirl kapak modeli olarak bir kariyer kurdu.

Jenner'ın 3 kadından altı çocuğu var: Chrystie Crownover, Linda Thompson ve Kris Jenner. İlk eşinden oğlu Burton "Burt" Jenner ve kızı Cassandra "Casey" Marino bulunuyor. Thomson'dan olan çocukları Brandon Jenner (Brandon & Leah indie pop grubu üyesi) ve Brody Jenner'dir. Kris Jenner'den Kendall ve Kylie isimli iki kızları var. 2007'den bu yana Kris, kızları Kendall Jenner, Kylie Jenner ve Kardashian ailesi üyeleri Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian ve Rob Kardashian ile "Keeping Up with the Kardashians" Reality TV dizisinde yer aldı. Caitlyn Jenner, Nisan 2015'te halka açık bir trans kadın olarak çıktı. Yeni adı, o yılın Temmuz ayında kamuya açıklandı ve adı ve cinsiyeti Eylül'de yasal olarak değişti. Jenner, 2015 - 2016 yıllarında, cinsiyet geçişine odaklanan televizyon dizisi "I Am Cait"'da rol aldı. Ocak 2017'de cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Jenner dünyadaki en ünlü transgender olarak adlandırıldı.