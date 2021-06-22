Cahit Özkan: "(Kılıçdaroğlu) Milli ve yerli savunma sanayi teknolojilerimize itiraz etmenin yöntemini yalan ve dolana bağlamış durumda"
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren