Cahit Özkan: "(Kılıçdaroğlu) Milli ve yerli savunma sanayi teknolojilerimize itiraz etmenin yöntemini yalan ve dolana bağlamış durumda"
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Cahit Özkan: "(Kılıçdaroğlu) Milli ve yerli savunma sanayi teknolojilerimize itiraz etmenin yöntemini yalan ve dolana bağlamış durumda"

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

Cahit Özkan: '(Kılıçdaroğlu) Milli ve yerli savunma sanayi teknolojilerimize itiraz etmenin yöntemini yalan ve dolana bağlamış durumda'
Cahit Özkan: '(Kılıçdaroğlu) Milli ve yerli savunma sanayi teknolojilerimize itiraz etmenin yöntemini yalan ve dolana bağlamış durumda'
Cahit Özkan: '(Kılıçdaroğlu) Milli ve yerli savunma sanayi teknolojilerimize itiraz etmenin yöntemini yalan ve dolana bağlamış durumda'
Cahit Özkan: '(Kılıçdaroğlu) Milli ve yerli savunma sanayi teknolojilerimize itiraz etmenin yöntemini yalan ve dolana bağlamış durumda'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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Cahit Özkan: "(Kılıçdaroğlu) Milli ve yerli savunma sanayi teknolojilerimize itiraz etmenin yöntemini yalan ve dolana bağlamış durumda" - Haberler
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