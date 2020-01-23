Cahit Berkay Sahnedeki 55'inci Yılını İş Sanat'ta kutladı

23.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:39

Türk halk müziği ve rock müziğin önde gelen isimlerini sahnesinde ağırlayan Berkay, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Dila Hanım", "Çiçek Abbas" gibi Yeşilçam filmlerinin unutulmaz müziklerinin yanı sıra "Dağlar Dağlar", "Ela Gözlü Pirim Geldi", "Issızlığın Ortasında", "Gari de Gari" ve "Bir Şey Yapmalı" şarkılarıyla 55 yıllık sanat yaşamının bir kesitini seyircileriyle paylaştı.

KonserÂşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsüyle sona erdi.

Kaynak: Bültenler