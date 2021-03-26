Çağrı Çığ Sığırcı - Dünyanın kıyısında sakince oturmuşum şarkı sözleri - Çağrı Çığ Sığırcı - şarkı sözleri
Çağrı Çığ Sığırcı - Dünyanın kıyısında sakince oturmuşum sözleri araştırılan konular arasında yer almaktadır. 2018 yılı Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması birincisi Çağrı Çığ Sığırcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağrı Çığ Sığırcı hayatı ve biyografisi nedir? "Dünyanın kıyısında sakince oturmuşum, Neşeli değilsem bile evet huzurluyum" sözleri ile dinleyenleri kendisine mest ediyor. Peki, Dünyanın kıyısında sakince oturmuşum şarkı sözleri!
Çağrı Çığ Sığırcı - Dünyanın kıyısında sakince oturmuşum sözleri araştırılan konular arasında yer almaktadır. 2018 yılı Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması birincisi Çağrı Çığ Sığırcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağrı Çığ Sığırcı hayatı ve biyografisi nedir? "Dünyanın kıyısında sakince oturmuşum, Neşeli değilsem bile evet huzurluyum" sözleri ile dinleyenleri kendisine mest ediyor. Peki, Dünyanın kıyısında sakince oturmuşum şarkı sözleri! İşte detaylar haberimizde...
DÜNYANIN KIYISINDA SAKİNCE OTURMUŞUM ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
Sakin bir akşamda, yağmurda, tek başıma
Şehir çok uzakta, bütün dertler ardımda
Duru gözler, durur izler sonsuz ışıkları yanar söner, yanar söner
Rüzgâr eser, geçer izler, hayat akar, başım döner
Dünyanın kıyısında sakince oturmuşum
Neşeli değilsem bile evet huzurluyum
Dünyanın kıyısında sakince oturmuşum
Neşeli değilsem bile evet huzurluyum
Eski defterleri hiç açmayacağım boş verdim
Yeni bir hayat var, kalbimde umutlar
Duru gözler, durur izler sonsuz ışıkları yanar söner, yanar söner
Rüzgâr eser, geçer izler, hayat akar, başım döner
Dünyanın kıyısında sakince oturmuşum
Neşeli değilsem bile evet huzurluyum
Dünyanın kıyısında sakince oturmuşum
Neşeli değilsem bile evet huzurluyum
ÇAĞRI ÇIĞ SIĞIRCI KİMDİR?
2018 yılı Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması birincisi Çağrı Çığ Sığırcı, sözü-müziği kendisine ait, Süper Müzik etiketli yeni single'ı Pırıl Pırıl Bir Hayatla dinleyicilerin karşısına çıkmıştı.
"Müzik, dünyanın en etkili değiştiricisi ve dönüştürücüsüdür" diyen Sığırcı, "Hüzünlü bir melodiyle insanları kalbinden vurabilir; iyimser bir şarkıyla umutsuzlara umut verebilir; coşkulu bir marşla onlarca kişiyi harekete geçirebilirsiniz. Ben, 'Pırıl Pırıl Bir Hayat' adlı şarkımla, gerçek aşkın mümkün olduğunu insanlara sadece hatırlatmak istedim." diye konuşmuştu.
Çağrı Çığ Sığırcı, koronavirüs sebebiyle zor bir dönemden geçen tüm insanlara umutlu, sağlıklı ve pırıl pırıl bir hayat diliyor.