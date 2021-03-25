Çağrı Atakan kimdir? Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli?

TV8 'in sevilen yarışması Survivor'ın 2021 ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan hayatı merak edilenler arasında yerini aldı. Son zamanlarda biyografisi araştırılan ve birçok dizide rol alan Çağrı Atakan hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Çağrı Atakan kimdir? Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Çağrı Atakan hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TV8 'in sevilen yarışması Survivor'ın 2021 ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan hayatı merak edilenler arasında yerini aldı. Son zamanlarda biyografisi araştırılan ve birçok dizide rol alan Çağrı Atakan hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Çağrı Atakan kimdir? Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Çağrı Atakan hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

2021 Survivor'ın ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan 1981 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Atakan, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Çağrı Atakan'ın kariyer hayatına dair bilinenler;

İlk defa 2007 yılında Arka Sıradakiler dizinde rol aldı.

2017'de Çukur dizisinde Remzi karakterinde rol aldı. Remzi karakterini canlandırması, tanınmasında büyük rol oynadı.

2018'de Şahin Tepesi dizisinde Yılmaz karakteri olarak rol aldı.

Çarı Atakan sinema ve dizi hayatında ilerlemeye devam ederken 2021 Survivor yarışmasının yeni sezonuna yarışmacı olarak katıldı.

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Çağrı Atakan 1981 doğumlu olup 40 yaşında ve Ankaralıdır.